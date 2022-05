Es kann geradelt werden! Am Freitag wurde in Niederkirchen der neue Nordpfälzer Höhenradweg, der erste E-Bike-Radweg in der Region, eröffnet. Der Radweg hat eine Länge von 67 Kilometern und führt über Höhen und durch Täler von Otterberg über Heiligenmoschel, Niederkirchen in den Kreis Kusel nach Wolfstein und Rothselberg sowie anschließend über Sulzbachtal, Mehlbach und Otterbach zurück zum Ausgangspunkt. Neben der Otterberger Ladestation gibt es auch eine weitere Ladesäule an der Westpfalzhalle in Niederkirchen. Als Logo ist die Sonnenuhr auf dem Reiserberg bei Schallodenbach dargestellt.