Einzigartig im Kreis: Die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn hat einen eigenen Beirat. Jetzt folgen Flyer, Termine, Anlaufstellen.

Es ist ein Alleinstellungsmerkmal im Kreis Kaiserslautern: Die Verbandsgemeinde (VG) Enkenbach-Alsenborn ist die einzige VG im Landkreis, die einen eigenen Gleichstellungsbeirat hat. Darauf macht Brigitte Schulz aufmerksam. Die Enkenbacherin ist seit eineinhalb Jahren Vorsitzende des Gremiums, das vor 30 Jahren gegründet wurde. Jetzt möchte der Beirat sich breiter aufstellen und ein Beratungsangebot in der Verbandsgemeinde anbieten. „Der Gleichstellungsbeirat hat die Aufgabe, die Frauen in der Verbandsgemeinde zu unterstützen und ihnen unter die Arme zu greifen“, umreißt Schulz das Anliegen. Dabei stünden vor allem die Themen sexualisierte und häusliche Gewalt im Vordergrund.

„Thema geht alle an“

„Gewalt gegen Frauen – was tun?“ hatte der Titel einer Podiumsdiskussion mit Expertinnen aus dem Kreis gelautet, den der Beirat vor einigen Wochen angeboten hatte und der laut Schulz gut besucht gewesen sei. Man wolle für das Thema sensibilisieren. „Auch wenn man nicht selbst Opfer ist, es geht uns alle an. Es geht auch um die Frage, wie ich mich verhalte, wenn häusliche Gewalt in der Nachbarschaft vorkommt“, so Schulz. Was sie sehr betroffen gemacht habe und was zeige, dass die Arbeit des Gleichstellungsbeirats nötig sei: Gut eine Woche nach der Veranstaltung habe sie einen Anruf von einer Frau bekommen, die ihr gesagt habe, dass sie von der Gewalt ihres Partners betroffen ist und Angst um ihre Kinder habe. Auf einen späteren Rückruf von ihr habe die Frau nicht mehr reagiert. „Ich weiß jetzt nicht, wie es ihr aktuell geht“, bedauert Schulz. Auch aus ihrer Tätigkeit als Erste Vorsitzende der Tafel Enkenbach-Alsenborn bekomme sie viele Schicksale mit. Betroffen seien vor allem zwei Gruppen von Frauen: alleinerziehende Mütter mit Kindern und ältere Frauen, die nur eine geringe Rente hätten. Care-Arbeit werde nicht genug anerkannt. Das habe finanzielle Konsequenzen für die Frauen. Wenn dann noch Gewalt in der Beziehung dazukomme, werde es schwierig. „Viele Frauen sind wirtschaftlich abhängig und können die gewalttätige Beziehung nicht so einfach verlassen“, so Schulz.

Infoflyer, Stammtisch und Sprechstunde

Um betroffenen Frauen zu helfen, arbeitet der Gleichstellungsbeirat aktuell an einem Infoflyer, der an öffentlich zugänglichen Stellen ausgelegt werden soll. Dort sollen die wichtigsten Telefonnummern und Anlaufstellen im Landkreis für Frauen in Not aufgelistet werden. Daneben sei geplant, Sprechstunden nach Vereinbarung anzubieten und eventuell einen regelmäßigen Stammtisch mit Informationen zum Thema und einem eigenen kleinen Programm anzubieten.

Auch zum Weltfrauentag, der am kommenden Sonntag, 8. März, stattfindet, ist eine Aktion geplant: In Kooperation mit der Gleichstellungsstelle des Landkreises Kaiserslautern lädt der Gleichstellungsbeirat der VG ab 18.30 Uhr ins Provinz-Programmkino in Enkenbach-Alsenborn ein. Nach einem Sektempfang wird dort der Film „Friedas Fall“ gezeigt.