Ein Teil des Landstuhler Sickingen-Gymnasiums ist in die ehemalige Realschule in Wallhalben ausgelagert worden. Soll diese Zwischenlösung fortgeführt werden? Das war am Montag Thema im Kreisausschuss.

Da das Gymnasium in zwei Abschnitten umfangreich saniert wird und das im laufenden Betrieb, findet der Unterricht an zwei Standorten statt: Während die jüngeren