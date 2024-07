In Hinblick auf die Sanierung des Ramstein-Miesenbacher Freizeitbades Azur geht es einen großen Schritt voran: Das Land stellt bis zu vier Millionen Euro an Fördermitteln in Aussicht. Wie geht es weiter?

„Für uns ist das eine ganz wichtige Info, auf die wir gewartet haben“, hebt Marcus Klein auf RHEINPFALZ-Anfrage hervor, der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde und zuständige Dezernent.