Geht nicht? Gibt’s (fast) nicht im Repair-Café, das im Ramsteiner Mehrgenerationenhaus stattfindet. Ehrenamtliche bringen defekte Geräte zum Laufen – und haben Spaß daran.

Auf den Tischen liegen drei verschiedene Staubsauger und hoffen auf Wiederbelebung. „Notarzt“ Robert Schröder kümmert sich darum: Der Rentner aus Kaiserslautern ist als ehrenamtlicher Mitarbeiter mittlerweile in drei Repair-Cafés tätig – eines davon ist an jedem letzten Donnerstag im Mehrgenerationenhaus in Ramstein-Miesenbach. Die Beschäftigung reize ihn – und Staubsauger seien längst der Klassiker, erzählt er, während er sich dem ersten „Patienten“ zuwendet. Bei diesem handelt es sich um ein Siemens-Modell, mit dem Schröder leichtes Spiel hat: Zuerst repariert er das kaputte Kabel, dann kümmert er sich um die Feder, die für den automatischen Kabeleinzug verantwortlich ist.

Am Nachbartisch verfolgt Kerstin Siegler aus Steinwenden gespannt, ob Tüftler Dirk Rossel ihr Exemplar wieder zum Leben erwecken kann. Schließlich handelt es sich um ein Gerät der oberen Preisklasse: Es kann saugen, putzen – ja sogar sprechen. IT-Koordinator Rossel entdeckt korrodierte Kontakte, die er akribisch säubert und dadurch das Problem behebt. Er rät der Besitzerin zu einem anderen, trockenen Aufbewahrungsort für ihren Staubsauger. „Und ich dachte schon, mein Mann hätte ihn kaputtgemacht“, erwidert die junge Frau und lacht.

Für den Lux Royal kommt jede Hilfe zu spät

Da hatte der Ramsteiner Rossel schon wesentlich hartnäckigere Fälle in den Fingern. So sei etwa ein defekter Wassersprudler eine echte Herausforderung für ihn gewesen. Mit der vergleichsweise leichten Reparatur einer defekten Zitronenpresse habe er ein altes Ehepaar sehr glücklich gemacht. Oft kämen verwitwete, ältere Frauen, die zuhause niemanden für kleinere Reparaturen hätten. Nebst dem Aspekt der Nachhaltigkeit bereite es ihm viel Spaß, Dinge wieder zum Laufen und die Menschen damit zum Strahlen zu bringen.

Für einen Lux Royal kommt allerdings jede Hilfe zu spät: Der alte Staubsauger mit dem Retro-Charme vergangener Jahrzehnte habe schon einmal einen neuen Motor verpasst bekommen. „Der Mann, der das damals gemacht hat, lebt nicht mehr. Und heutzutage kennt sich niemand mehr daran aus“, bedauert der Besitzer, der aber glücklicherweise noch zwei weitere Staubsauger zur Verfügung hat. Tüftler Willi Paqué merkt an, dass bei der Fehlersuche des öfteren Schäden am Plastikgehäuse entstehen.

Kabelbrand im Heizlüfter wird repariert

Die „Operation“ eines Heizlüfters hingegen glückt. Hier entlarvt der ehemalige Mechaniker für Großküchengeräte einen Kabelbrand und zeigt den Besitzern, wie minderwertig und materialsparend im Inneren Kabelanschlüsse verbaut wurden. „Das hätte schnell zu einem Brand führen können“, sagt Paqué und verweist auf die Notwendigkeit von Rauchmeldern und Feuerlöschern. Claudia Barz versichert, dass der Heizlüfter sowieso nie ohne Aufsicht betrieben werde und dass man immer den Stecker ziehe, wenn das Gerät nicht benutzt werde. Ihr Vater Kurt Barz bestätigt die Sorgfalt seiner Tochter und freut sich über die geglückte Reparatur. „Es werd eh zu viel weggeschmiss. Frieher hat mer noch alles repariert“, sagt der 76-Jährige.

Derweil kümmert sich „Repairer“ Jörg Schneider um eine 30 Jahre alte Hifi-Kompaktanlage von Telefunken. „An ihrer Stelle hätte ich das Teil schon längst aus dem Fenster geworfen. Ich bewundere ihre Geduld“, sagt Maria Kuttelwascher, die das defekte Gerät vorbeigebracht hat. Schneider beschäftigt sich nun mit dessen komplexem Innenleben. Er entdeckt, dass der Laser des CD-Players hinüber ist – zusammen wird beratschlagt, ob sich die Anschaffung eines Ersatzteils lohnt. Allerdings gestehen Kuttelwascher und ihr Ehemann, dass sie die Anlage höchstens noch zu Weihnachten benutzen und sie ansonsten ein Staubfänger sei – nur aus nostalgischen Gründen hänge sie daran, sagt Maria Kuttelwascher. Da auch das Kassettendeck nicht mehr funktioniert, beschließen die drei gemeinsam, das Gerät zu verschrotten. Dennoch sind es für den studierten Elektroingenieur Schneider, der nach eigener Aussage schon als Jugendlicher gerne getüftelt hat, keine verschwendeten zwei Stunden. Mittlerweile in einer Behörde tätig, sei diese Beschäftigung für ihn ein willkommener Ausgleich.

„Die Natur ist der Gewinner“

Dauert – wie in diesem Fall – die Reparatur mal etwas länger, dann trifft es sich gut, dass die Organisatoren des Repair-Cafés auch kalte Getränke sowie Kaffee und Kuchen anbieten. Das trage auch zum geselligen Austausch untereinander bei – ganz im Sinne des Initiators Alexander Weinert. Der Sozialpädagoge freut sich, dass das im vergangenen Oktober gestartete Angebot so gut angenommen wird. Zwölf ehrenamtliche Mitarbeiter packen jeweils am letzten Donnerstag im Monat von 17 bis 20 Uhr mit an, um alte oder defekte Geräte wieder auf Vordermann zu bringen.

Für Weinert ist dies ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz, wobei „die Natur der Gewinner ist“. Zufrieden zeigt er sich auch mit der Spendenbereitschaft der Besucher, nachdem sie Hilfe erhalten haben. Das dabei eingenommene Geld werde in den Kauf von Werkzeugen und Kleinteilen investiert. Auch wenn „Kunden“ das Repair-Café schon mal spontan aufsuchen könnten, so sei eine Anmeldung doch wünschenswert, um längere Wartezeiten an den „Behandlungstischen“ zu vermeiden. Eine Kontaktaufnahme ist möglich unter Telefon 06371 50438 oder per E-Mail an RepairCafeMGHRamstein@protonmail.com.