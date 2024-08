Gunter Mühlberger ist der neue Ortsbürgermeister von Mehlbach. Und auch in Schallodenbach gibt es mit Markus Rösner einen neuen Ortschef. Welche Projekte wollen sie in ihren jeweiligen Gemeinden angehen? Was haben sie sich vorgenommen?

Ein FWG-Mann führt fortan die Geschicke in Mehlbach. Als einziger Bewerber trat Gunter Mühlberger bei den Wahlen Anfang Juni an. Zuvor war er bereits sieben Jahre Erster Beigeordneter