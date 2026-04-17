Grundstückseigentümer in Stelzenberg erhalten Post von der Verwaltung. Doch der Inhalt wird kein Grund zur Freude sein – denn es geht um die Grundsteuer B.

Verschickt werden die Gebührenbescheide von der Verbandsgemeinde Landstuhl. Grund: Der Stelzenberger Ortsgemeinderat hat jüngst beschlossen, die Hebesätze für die Grundsteuer B rückwirkend zum 1. Januar um 137 Prozentpunkte auf 630 Prozent zu erhöhen. „Wir haben die Steuererhöhung lange und kontrovers debattiert und sind einmal mehr zu dem Schluss gekommen, dass wir nicht anders können“, sagte Ortsbürgermeister Fritz Geib. Die Gemeinde stehe finanziell mit dem Rücken zur Wand – ohne Anhebung der Steuern würde die Kommunalaufsicht den Haushalt nicht genehmigen. „Ohne gültigen Etat könnten wir viele Projekte im Dorf, die wir begonnen haben, nicht fortführen. Dazu gehören auch Dinge, zu denen wir per Gesetz verpflichtet sind – egal ob wir sie uns leisten können oder nicht“, betonte Geib.

Grundsteuerreform wirkt sich negativ aus

Die Finanzlage der Gemeinde habe sich durch die Grundsteuerreform 2025 nochmals verschlechtert. Sie führe in Stelzenberg dazu, dass „wir faktisch weniger Geld einnehmen als vor der Reform“, sagte der Ortschef. Die Grundsteuer B sei im Prinzip die einzige Einnahmequelle, auf die man direkten Einfluss habe. Deshalb habe die Kommunalaufsicht vor den Haushaltsberatungen verdeutlicht, dass die von der Reform verursachten Mindererträge von der Gemeinde auszugleichen seien.

Konkret gehe es um knapp 11.000 Euro, die im Haushalt fehlten. „Hinzu kommt, dass wir für die restlichen Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet Römerweg und den Neubau der Kita einen Investitionskredit von rund 120.000 Euro aufnehmen müssen. Die für die Rückzahlung nötigen Raten müssen per Gesetz im Haushalt gegenfinanziert werden – das können wir nur über die Grundsteuer B“, so Geib. Leider sei es in Stelzenberg – vorrangig wegen der Lage direkt im Biosphärenreservat Pfälzerwald – nicht möglich, dass sich größere Gewerbebetriebe ansiedeln, um durch Gewerbesteuereinnahmen die Haushaltssituation nachhaltig zu verbessern. „Solange sich an der kommunalen Finanzausstattung nichts Grundlegendes ändert, werden wir Probleme haben, unseren Gemeindeetat auszugleichen. Unsere Schulden werden stiegen, und wir werden die Menschen in der Gemeinde mit hohen Steuern belasten müssen“, bedauert der Ortsbürgermeister. Allein in diesem Jahr ist eine Neuverschuldung von fast 300.000 Euro (netto) vorgesehen.