Grundstücksbesitzer müssen künftig in Mackenbach deutlich tiefer in die Tasche greifen: Die Grundsteuer B für bebaute und unbebaute Parzellen steigt von 365 auf 465 Prozentpunkte. Das beschloss der Rat nach einem Schlagabtausch einstimmig bei drei Enthaltungen.

Im Rahmen der vom Land geplanten Neuregelung des Finanzausgleichs hatte Ortsbürgermeister Daniel Schäffner(SPD) den Ratsmitgliedern am Donnerstagabend vorgeschlagen, der Empfehlung der Verwaltung zu folgen und die Steuerhebesätze auf die neuen „Nivellierungssätze“, die das Land vorgibt, anzuheben. Hintergrund dieser Maßnahme sei, dass vor der Zuteilung von Finanzmitteln an die Kommunen ein ausgeglichener Haushalt gefordert werde. Dies sei ohne Steuererhöhung aber nicht machbar.

„Ohne höhere Steuern keine Fördermittel mehr“

Zudem sei in Zukunft die Vergabe von Fördermitteln davon abhängig, ob die Gemeinde die neuen Steuersätze auch erhebe. Und auch die Kreis- und Verbandsgemeinde-Umlage bemesse sich daran. „Ich will einfach, dass die Gemeinde handlungsfähig bleibt“, resümierte Schäffner. Bei einem nicht ausgeglichenen Haushalt sei beispielsweise auch eine Förderung der Sportvereine unmöglich. „Es ist mir wichtig, dass wir in Zukunft auch weiter die Aktiven in der Gemeinde unterstützen können“, so der Ortschef.

Widerspruch kam aus den Reihen der CDU-Fraktion: Diese Anhebung der Steuern komme zur „Unzeit“, denn die Bürger seien schon von mannigfaltigen Preiserhöhungen geplagt. Außerdem stehe die Reform der Grundsteuer auch noch an und manche Bürger wüssten schon heute nicht mehr, wie sie ihre Ausgaben mit dem persönlichen Budget in Einklang bringen sollten. Aus der individuellen Sicht des Bürgers sei die Steuererhöhung nicht zu rechtfertigen, so die CDU.

Am Ende gab es in der Abstimmung über die Hebesätze drei Enthaltungen.