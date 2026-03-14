Der Verbandsgemeinderat Bruchmühlbach-Miesau ist mit den Plänen, die Grundschule in Miesau zu erweitern, jetzt einen großen Schritt weitergekommen.

Der Verbandsgemeinderat Bruchmühlbach-Miesau hat in seiner jüngsten Sitzung die Entwurfsplanung für die Grundschule in Miesau verabschiedet, die die Erweiterung des bestehenden Schulgebäudes durch einen Anbau vorsieht. Gleichzeitig stimmte das Gremium dafür, die Schulcontainer, die für die Umbauzeit benötigt werden, zu kaufen anstatt zu mieten. Dadurch erhoffe man sich einen kleinen finanziellen Vorteil.

Für Diskussionen sorgten im Rat weniger die Pläne an sich, als vielmehr die vom Architekturbüro ausgearbeitete Kostenschätzung von 5,9 Millionen Euro. Insbesondere Barbara Schommer (SPD) kritisierte, dass die von den Architekten vorgelegten Zahlen nur eine grobe Kalkulation darstellten. Schommer: „Wir sollen heute die Pläne für eine Schulerweiterung beschließen, von der wir nicht wissen, was sie uns später kosten wird.“

Christian Hirsch (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde, und der Erste Beigeordnete Hartwig Schneider (CDU) erklärten, dass man eine belastbare Kostenschätzung auf der Grundlage einer ersten Entwurfsplanung nicht vorlegen könne. Außerdem, so Hirsch, rechne man nicht vor 2028 mit dem Beginn der Bauarbeiten. Die Erfahrung aus der jüngsten Vergangenheit hätten gezeigt, dass sich über einen solchen Zeitraum Baukosten unmöglich schätzen ließen, da derzeit zu viel Bewegung auf dem Markt sei. „Momentan werden durch die verschiedensten Förderprogramme so viele kommunale Baumaßnahmen angestoßen, dass wir die Entwicklung nur abwarten können“, sagte Hirsch. Derzeit ist geplant, dass die Verbandsgemeinde rund 3,25 Millionen Euro der geschätzten Baukosten aus eigener Kasse bezahlt, man rechnet mit Fördermitteln in Höhe von rund 2,65 Millionen Euro.

Drei Container als Ersatz-Klassenzimmer

Wie der Bürgermeister berichtete, dient die Erweiterung im Wesentlichen dazu, auch in Zukunft die räumlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass an der Grundschule in Miesenbach pro Jahrgang parallel drei Klassen unterrichtet werden können. Um die Dreizügigkeit zu gewährleisten, soll die Schule in einem ersten Bauabschnitt einen zweigeschossigen Anbau bekommen, der unter anderem Platz bietet für vier neue Klassenzimmer, Toiletten auf jedem Stockwerk, im Erdgeschoss eine Pausenhalle und im ersten Obergeschoss einen Raum, der als „flexible Lernlandschaft“ genutzt werden kann. Im zweiten Bauabschnitt finden im Bestandsgebäude Sanierungs- und Renovierungsarbeiten statt. Der Anbau soll auf einem Teilbereich des Schulhofes hin zur Jahnstraße entstehen, so die Pläne.

Für die Zeit des Umbaus werden drei Container als Ersatz-Klassenzimmer angeschafft, die im Bereich hinter der Turnhalle aufgestellt werden sollen. Wie der Bürgermeister auf Anfrage von Harald Hübner (WG Heintz) erklärte, soll der Bolzplatz auch nach dem Umbau für die Kinder erhalten bleiben. Außerdem sei ein Schulgarten mit Hochbeeten fester Bestandteil der Umbauplanung. Die Planung wurde vom Rat mit einer Gegenstimme und fünf Enthaltungen verabschiedet.