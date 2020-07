An der Grundschule Moorbachtal in Steinwenden wird mit Beginn des neuen Schuljahres ein Container auf dem Schulhof aufgestellt, um Platz für einen weiteren Klassenraum zu schaffen.

Diese Eilentscheidung gab Ralf Hechler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach (CDU), auf der jüngsten Sitzung des VG-Rates bekannt. Im kommenden Schuljahr gehen 50 Erstklässler an den Start. Das bedeutet, dass es statt bisher zwei ersten Klassen drei gibt. Weitere Klassenräume sind im Schulgebäude allerdings nicht mehr vorhanden. Eine Erweiterung sei zwar geplant, mit deren Fertigstellung sei aber erst in eineinhalb bis zwei Jahren zu rechnen, so Hechler.