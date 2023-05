Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wo lebt eigentlich der Schwarzstorch? Und was frisst ein Waldkauz? Die Antwort auf solche Fragen gibt es auf dem neu eingeweihten Vogelpfad des Christlichen Vereins Junger Menschen Pfalz in Otterberg. In ganz Deutschland gibt es nur sieben davon. Heimische Waldvögel stehen bei dem Projekt im Vordergrund.

Es hat was von Durchschnaufen, Ankommen, Genießen. Wer sich auf der Johannishöhe in Otterberg beim Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) Pfalz in das Waldstück Richtung neuen Vogelpfad aufmacht,