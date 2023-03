Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Just, als sich die Schüler der Grundschule in Obernheim-Kirchenarnbach auf den Weg zu einem nahe gelegenen Grundstück im Wald machen, öffnet der Himmel seine Schleusen. Bäume pflanzen steht bei den Kindern auf dem Tagesplan. Sie legen gemeinsam mit Spezialisten der Forstbetriebsgemeinschaft ihren eigenen Klimawald an.

„Perfektes Wetter zum Pflanzen“, sagen Michael Müller und Andreas Schmitt von der Forstbetriebsgemeinschaft Sickingerhöhe lachend. „Der Regen ist gut für die jungen