Eine neue Strompreisgestaltung in den Haushaltstarifen des Elektrizitätsversorgungsunternehmens (EVU) Weilerbach wird es nicht geben. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen stellte diesen Antrag in der jüngsten Gemeinderatsitzung in Weilerbach, der jedoch abgelehnt wurde. Die Grünen wollten den Grundpreis im Tarif „We.St.HH-Familie“ absenken. Das Ziel sei, Leute mit wenig Geld weniger zu belasten, so Martin Espen. Auch sollten diejenigen mehr entlastet werden, die weniger Strom verbrauchen. Ortsbürgermeister Horst Bonhagen (SPD) betonte, dass Gerhard Leydecker, der Geschäftsführer der Stadtwerke Ramstein-Miesenbach, die die Betriebsführung des EVU innehaben, dringend rate, den Grundpreis so zu belassen, wie er ist.