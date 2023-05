Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Über einen Betrieb an der Kapazitätsgrenze in der kommunalen Kindertagesstätte berichtete Mackenbachs Ortsbürgermeister Daniel Schäffner (SPD) in der Ratssitzung am Dienstagabend. Angedacht ist nun, zunächst einen Punktekatalog zu erstellen, auf dessen Basis ein Architektenwettbewerb erfolgen soll.

„Die Räume in der Kita werden zurzeit ganz ausgeklügelt genutzt“, erläuterte Schäffner. Die ganztägige Betreuung von 44 Kindern sei lediglich ausnahmsweise