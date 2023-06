Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von Fatalismus angesichts der im Prinzip alternativlosen Lage über Resignation wegen der zunehmenden Macht- und Ausweglosigkeit bis hin zu einer Wut über die Legislative in Rheinland-Pfalz reichten am Montagabend die Gefühlslagen bei den Mitgliedern des Stelzenberger Gemeinderats. Ursache war der Haushaltsplan und damit verbunden eine Erhöhung der Gewerbesteuer sowie der Grundsteuer B in einem bis dato nicht absehbaren Ausmaß.

Rückwirkend zum 1. Januar steigt die Gewerbesteuer von 400 auf 428 Prozent und die Grundsteuer B von 465 auf 493 Prozent. Viola Müller von der Finanzabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung