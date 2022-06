Eine sechs Meter lange Wellenliege lädt bei Niederkirchen zum Entspannen ein. Seit dem landesweiten Mitmach-Tag vom Oktober vergangenen Jahres steht das Wellness-Angebot auf dem rund 430 Meter hohen Aussichtspunkt „Auf dem Blauel“, unweit des Holbornerhofes.

Hier kann man es sich nach einem mittelschweren Anstieg auf dem Alte-Welt-Naturlehrpfad bei herrlich weiter und eindrucksvoller Aussicht so richtig bequem machen. Auch als Himmelsliege oder Waldsofa wird sie gerne bezeichnet – die Wellenliege. In einer Gemeinschaftsaktion haben zwölf Freiwillige – neun von ihnen zeigt unser Foto – „richtig gute Arbeit geleistet. Sie haben geschraubt, gebohrt und fachmännisch aufgebaut“, berichtet Ortsbürgermeister Wolfgang Pfleger. Die aufwendigen Metallarbeiten wurden von Christian Kreischer und Stefan Geyer ausgeführt. Für die Liege aus sibirischer Lärche seien lediglich Kosten für das Rohmaterial – wie Eisen, Schrauben und Holz – in Höhe von 600 Euro angefallen. Dieses Geld konnte laut Pfleger aus einem Spendentopf zur Unterhaltung des Naturlehrpfads entnommen werden. Am 19. Juni findet die Alte-Welt-Schlemmerwanderung statt. Mit der neuen Wellenliege haben die Heimkirchener ein neues Pfund, mit dem sie zu dieser Veranstaltung – und auch zukünftig zu anderen – locken können.