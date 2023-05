Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das verheerende Feuer beim Otterberger Automobilzulieferer Ideal Automotive ist in einer Maschine ausgebrochen: in einer Textilmühle. Zu diesem Schluss kommt der Brandsachverständige, wie die Kaiserslauterer Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

An einem Sonntagvormittag im März war der Großbrand in dem Werk in der Stadtmitte ausgebrochen und hielt dann die Feuerwehr tagelang in Atem, bis sie alles gelöscht hatte. Zeitweise waren