Die Grabräuber, die im Westen des Landkreises seit Anfang April auf Dorffriedhöfen ihr Unwesen treiben, haben wieder zugeschlagen. Die jüngsten Diebstähle ereigneten sich in Martinshöhe.

„Die Sickinger Höhe ist damit zum ersten Mal betroffen“, berichtet Karin Decker, stellvertretende Leiterin der Polizeiinspektion (PI) Landstuhl. Bislang war der Täter ausschließlich in den Bruch-Gemeinden der Verbandsgemeinden Ramstein-Miesenbach und Bruchmühlbach-Miesau aktiv und ging dort bei seinen Beutezügen mit brachialen Mitteln – etwa dem Einsatz einer Flex – vor.

Auf dem Friedhof in Martinshöhe seien mehrere Gräber betroffen, sagt Decker. Entdeckt wurden die Diebstähle am Mittwoch. Ob wieder – wie davor in allen anderen Fällen der Serie – Figuren wie Vögelchen oder Flötenspieler und besondere Gegenstände wie ein Fußball aus Granit gestohlen wurden, konnte sie nicht sagen. „Mir liegt die Liste mit der Beschreibung der gestohlenen Objekte noch nicht vor.“

Polizei bittet um Hinweise

Zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Samstagmorgen gab es in Martinshöhe einen weiteren Diebstahl: Verschwunden ist eine Schale aus Bronze, wie die Polizei am Wochenende mitteilt. „Hinweise auf den oder die Täter sind bisher leider noch nicht bei uns eingegangen“, bedauert Karin Decker und ruft die Bevölkerung erneut dazu auf, die Augen offen zu halten und verdächtige Beobachtungen an die PI Landstuhl, Telefon 06371/8050, oder an die Bezirksbeamten zu melden.