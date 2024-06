Die kommunalen Grünflächen in Otterberg sollen insektenfreundlicher werden. Dafür sprach sich der Stadtrat aus.

Es gehe darum, die Flächen so zu gestalten und zu pflegen, dass sich Insekten wie Wildbienen darauf wohlfühlten, stellte Stadtbürgermeisterin Martina Stein fest. Es gebe zunehmend weniger Insekten. Wenn die Stadt nun beispielsweise Blühwiesen oder ähnliches anpflanzen und sich entwickeln lasse, könne sie einen ökologischen Beitrag dagegen leisten. Eine Reihe von in Frage kommende Flächen hatte schon der Haupt- und Finanzausschuss ausgeguckt, zum Beispiel Böschungen in der Ringstraße oder ein Flurstück am Ortseingang des Drehenthalerhofes gegenüber der Bushaltestelle. Die Areale sollen nur noch höchstens zweimal im Jahr gemäht werden, etwa Ende Juni und im September. Pestizide sollen nicht eingesetzt werden.

Nicht dafür war der Rat allerdings, dass auf dem Friedhof Wildblumensamen dort eingesät werden, wo Gräber aufgelöst wurden. Das hatten die Grünen vorgeschlagen. Sie setzten sich zudem dafür ein, dass die Mitarbeiter des Bauhofs in Hinblick auf die Beachtung der insektenfreundlichen Pflege und Gestaltung geschult werden. Dem konnte der Rat dagegen mehrheitlich folgen.