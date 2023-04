Die Ortsgemeinde Weilerbach geht die Sanierung ihres Bürgerhauses an. Der Rat gab am Dienstagabend grünes Licht für mehrere Maßnahmen an dem Gebäude.

Nach Aussage des Planers soll als nächster Schritt die Ausschreibungen für die Fachingenieurleistungen erfolgen. Mit den Baumarbeiten soll im Januar/Februar 2024 begonnen werden. Die zu erwartende Bauzeit wurde mit 21 Monaten genannt. Hauptsächlich geht es um die Gestaltung der Außenfassade, der Innendecke und der Wand sowie um die Haustechnik und die Überplanung des Windfangbereiches. Wie Ortsbürgermeister Horst Bonhagen (CDU) sagte, seien die einzelnen Projekte bereits im Ausschuss für Bauen, Umwelt- und Grundstücksangelegenheiten vorgestellt und besprochen worden. Ohne größere Diskussion wurden die dort erarbeiteten Beschlüsse vom Rat abgesegnet. Die WC-Anlage im Windfangbereich wird beibehalten. Die Decke bleibt wie bisher abgeschrägt und es werden als Beplankung Ecophon-Platten verwenden. Im Hallenbereich sollen die vorhandenen Holzverkleidungen komplett entfernt und im unteren Bereich mit Prallwänden in Holzoptik ersetzt werden, die gleichzeitig auch die Raumakustik verbessern. Für die Außengestaltung sind ein Vorhangverfahren, bei dem die Dämmung aus Mineralwolle besteht, und eine äußere Beplankung mit großformatigen Platten vorgesehen. Es soll auch geprüft werden, welche Möglichkeiten es noch gibt, um zusätzliche Fördermittel zu erhalten.