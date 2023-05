Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Führerschein beantragen, Pass verlängern, Müllbeutel bezahlen: Wer bei der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn bei der Kasse oder beim Meldeamt etwas zu erledigen hat, muss an der Außenseite des Gebäudes an eines der Fenster kommen. Das kann nicht so bleiben, kritisieren die Grünen.

6000 Euro sind im Nachtragshaushalt der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn für eine Überdachung von Kasse und Meldeamt vorgesehen. „Ist es wirklich geplant, dass dieses