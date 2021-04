Einstimmig hat der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss gefasst, dass die Grünabfallsammelstelle künftig umzäunt und von einer Aufsichtsperson überwacht werden soll.

Michael Mersinger von der Kreisverwaltung, die für die Grünschnittplätze zuständig ist, erläuterte, dass der Sammelplatz in Oberarnbach zu den wenigen unbewachten im Kreis gehöre. Dort würde wesentlich mehr Grünschnitt abgeladen als bei den bewachten Pendants. Mersinger machte für die größeren Mengen an Abfall vor allem Gewerbetreibende verantwortlich, die eigentlich an der Sammelstelle keine gewerblichen Grünabfälle ablagern dürften. Auch aus anderen Landkreisen werde Grünschnitt nach Oberarnbach transportiert. „All dies geht zu Lasten der Gebührenzahler im Landkreis Kaiserslautern“, sagte Mersinger. Auf den unbewachten Plätzen werde außerdem auch anderer Abfall, darunter auch Sondermüll, abgeladen. Um dies künftig zu verhindern, wird der Platz nun eingezäunt. Der Landkreis übernimmt dafür die Kosten bis zu einer Höhe von 20.000 Euro, darüber hinaus 4600 Euro im Jahr an Personalkosten für eine Aufsichtsperson.