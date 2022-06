Die Frage nach einem neuen Platz für die Grünabfallsammelstelle leibt weiter offen. Am aktuellen Standort sei sie nicht dauerhaft nutzbar, sagt Ortsbürgermeister Klaus Nahlenz (CDU). In die Sammelstelle im Kobertal müssten 74.000 Euro investiert werden. Ein weiterer möglicher Standort wäre am Sportplatz an der Friedhofstraße. Die neu zu schaffende Fläche würde hier Kosten von 132.000 Euro verursachen. Eine Sammelstelle am Bolzplatz würde 42.000 Euro kosten. Auf Nahlenz’ Vorschlag hin, fasste der Ortsgemeinderat den Grundsatzbeschluss, weiterhin eine Grünabfallsammelstelle zu betreiben. Favorisiert wird ein Gelände am Baugebiet „Auf der Winn“ vor dem Bolzplatz. Der Platz am Kobertal soll aufgegeben werden, womöglich zugunsten eines Feuchtbiotops. Ob dieses hier angelegt wird ist jedoch ebenfalls noch offen.