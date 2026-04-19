Auf den Grünabfallsammelstellen gibt es etwas Neues: Krautcontainer. Die RHEINPFALZ hat nachgefragt, warum sie eingeführt werden.

Heckenschnitt, abgemähtes Gras, verblühte Topfblumen – all das kann im Landkreis zu den Grünabfallsammelstellen gebracht werden. 38 gibt es davon über das gesamte Kreisgebiet verteilt. Die meisten, nämlich 24 davon, sind mittlerweile umzäunt, haben Öffnungszeiten und eine Aufsicht. Diese kreiseinheitlichen Standards hatte der Kreistag beschlossen, weil sonst zu viel anderer Müll abgeladen wird, der dort nicht hingehört. Dass (noch) nicht alle Plätze entsprechend eingerichtet sind, liegt daran, dass die Ortsgemeinden sie zwar im Auftrag der Kreisverwaltung, aber in eigener Regie betreiben.

Bislang wurde der Grünabfall auf den Plätzen einfach auf großen Haufen lose gesammelt. Nun aber stehen überall dort, wo die kreiseinheitlichen Kriterien für die Sammelstellen umgesetzt werden, zusätzlich sogenannte Krautcontainer bereit, in einigen weiteren Gemeinden sollen sie demnächst kommen. In sie sollen schnell verrottende kleinteilige Abfälle geworfen werden, wie Rasenschnitt, Laub, Vertikutier- oder Häckselgut. Wenn sie sich zersetzen, was relativ rasch geschieht, entsteht dabei Flüssigkeit, die bisher einfach im Boden unter den großen Haufen versickert ist. Diese Sickersäfte aber sind es genau, die nun als problematisch angesehen werden, allerdings nicht vom Landkreis oder der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK), die für die Abfallbeseitigung rund um Kaiserslautern zuständig sind, sondern von der ihnen übergeordneten Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd. Sie weist darauf hin, dass die ungiftigen Sickersäfte bei entsprechender Menge und Konzentration Gewässer, Böden und Grundwasser beeinträchtigen könnten. „Im Prinzip wäre das eine Art der Überdüngung“, macht die Kreisverwaltung deutlich.

Container für Bürger nicht komfortabel

Dass diese wirklich stattfinde, sei jedoch nicht sehr wahrscheinlich. Auf die Situation im Landkreis träfen die Annahmen „nicht in Gänze zu. Die Kreisverwaltung selbst ist über die teilweise Aufstellung von Containern für krautige Abfälle auf den Grünabfallsammelstellen im Kreisgebiet nicht glücklich“, heißt es daher auch aus dem Kreishaus. Diese Lösung sei für die Bürger nicht komfortabel. Zudem, so befürchten die Verantwortlichen in der Verwaltung, verschlechtere sich dadurch die Qualität der gesammelten Abfälle, weil es für die Nutzer der Sammelstellen schwer sei, die Fraktionen richtig zu trennen. Das wiederum könnte die folgende Behandlung bei der ZAK erschweren, wo der Grünschnitt gesichtet, von Störstoffen befreit, geschreddert, gesiebt und kompostiert wird. Bewahrheitet sich diese Annahme, würden letztlich die Kosten und damit auch die Müllgebühren steigen.

Dennoch setzt die Kreisverwaltung erst einmal um, was die SGD Süd fordert, auch wenn derzeit nicht erfasst werde, wie viele Sickersäfte tatsächlich entstehen und in den Boden gelangen. Dass sie zunehmen, sei nicht zu erwarten, meinen die Fachleute der Kaiserslauterer Abfallwirtschaft. „Im Gegenteil: In den letzten Jahren haben die längeren Hitzeperioden dazu geführt, dass Grünabfall relativ schnell getrocknet ist, was im Allgemeinen eher zur Verringerung des Anfalls an Sickersäften führt“, teilen sie mit. Außerdem gehe die Menge an Garten- und Parkabfällen insgesamt seit einigen Jahren eher zurück. Auch das führen die Experten auf sonnenreiche und niederschlagsarme Sommer zurück. Fehle der Regen, wachse vieles nicht so üppig. Dementsprechend falle dann weniger Grünabschnitt an.

Vor diesem Hintergrund hat die Kreisverwaltung angekündigt, dass sie versuchen werde, „Lösungen zu finden, die bürgerfreundlich und kosteneffizient sind“. Es könnte also sein, dass die Krautcontainer nur zwischenzeitlich zum Einsatz kommen.