Seit nunmehr einem Jahr erlebt wegen des Coronavirus’ der Gospelchor Spirit’n Voices Hütschenhausen einen schmerzhaften Stillstand. Gemeinsames Proben ist abgesagt, Konzerte müssen ausfallen. Die Vereinsführung versucht mit verschiedenen Aktionen, den im März 1995 gegründeten Gospelchor am Leben zu erhalten.

Für den Vorsitzenden Frank Zeiger und den Chorleiter Harald Frego, der 1997 den Chor übernahm, ist das keine leichte Aufgabe. „Nachdem ein Proben in unserem Raum in Katzenbach nicht mehr möglich war, mussten wir für unsere Sängerinnen und Sänger Lösungen finden, damit Spirit’n Voices weiter bestehen kann. Momentan gehören 70 Mitglieder dazu. Aktiv singen 30 Mitglieder, wobei Frauen die Mehrheit bilden. Der Gospelchor verknüpft traditionelle Elemente mit modernem Groove. Wie Swing und Rock, die beim Publikum gut ankommen“, so der Chorleiter.

Ein erster Versuch im Freien mit dem nötigen Abstand zu proben, habe sich schon wegen der Witterungsbedingungen als keine dauerhafte Lösung entpuppt. Dabei eventuell noch mit Maske zu singen, sei ein Unding. Die Gospels – lebensbejahende, fröhliche Lieder christlichen Inhalts – sind überwiegend in englischem Text verfasst. „Da wir ohne Notenblatt auftreten, ist es eine Grundbedingung, die Texte sicher zu beherrschen. Das benötigt viel Übung und regelmäßiges, gemeinsames Üben. 100 Gospels umfasst unser Repertoire. Wenn hier nicht regelmäßig geübt wird, verkümmert die Aussprache und die Stimmen rosten buchstäblich ein. Auf belebende Impulse, die Konzerte für unseren Chor herüberbringen, muss momentan ebenfalls verzichtet werden. 2021 stand Frankfurt auf dem Plan“, erläutert Oliver Kühn, stellvertretender Vorsitzender und Sprecher des Chors.

Crowdfunding für Mikrofone

„Um das gemeinsame Singen noch einigermaßen für uns am Leben zu erhalten in all dem Corona-Geschehen, ist momentan ,Zoom online’ bei ausgeschaltetem Mikro eine Notlösung. Der Chorleiter singt vor, und im stillen Kämmerlein singt jeder Teilnehmer seinen Part mit. Austritte hatten wir bisher zum Glück trotzdem nicht zu verzeichnen. Noch ist das Gemeinschaftsgefühl unter unseren Mitgliedern ungebrochen“, ergänzt Zeiger.

Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Jamulus ist der Name einer Software, die es möglich macht, gemeinsam zu musizieren und – falls nötig – weltweit miteinander zu üben. Da aber jeder Teilnehmer dafür ein Mikrofon benötigt, dessen Anschaffungskosten pro Gerät 150 Euro betragen, trieb es Georg Jung, Kassierer des Chors, den Angstschweiß auf die Stirn. Fehlende Einnahmen durch Konzerte hatten für Ebbe in der Kasse gesorgt. Im nahen Glan-Münchweiler zeigte sich allerdings ein Hoffnungsschimmer. Über ein gemeinsames Crowdfunding-Projekt mit der dortigen Volksbank begann der Chor, Spenden zu sammeln. Jeder kann ab fünf Euro Spende den Verein unterstützen. Ab 20 Euro gibt es als Dankeschön zwei Eintrittskarten für eines der ersten Konzerte nach Corona. Als Sahnehäubchen verdoppelt die Volksbank jede Spende bis 50 Euro. Die Hälfte der Summe ist bereits durch das Projekt erwirtschaftet. Mit Zuversicht schaut der Chor nun in die Zukunft und fiebert seinem ersten Auftritt nach Corona entgegen.