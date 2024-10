Mit dem Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Rheinland-Pfalz wurde Hauptbrandmeister Peter Szombach ausgezeichnet. Seit 35 Jahren ist er aktives Mitglied der Feuerwehr Otterbach.

Das Ehrenzeichen mit Urkunde überreichte ihm die Erste Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt beim Kameradschaftsabend der Freiwilligen Feuerwehr Otterbach. In ihrer Laudatio ließ sie den Werdegang des engagierten Feuerwehrmannes, der seit seinem Eintritt im Jahr 1996 im Alter von 16 Jahren die Wehr in Otterbach unterstützt, Revue passieren. Seine Beförderungen vom Feuerwehrmann bis zum Hauptbrandmeister fielen in die Jahre 2000 bis 2017. Seine Ausbildungsstationen – 24 Lehrgänge in verschiedenen Gebieten – fügen sich in diese Zeiten ein.

Engagiert in der Nachwuchsarbeit

Für den Landkreis Kaiserslautern übernahm Peter Szombach 2008 die Position des stellvertretenden Kreisjugendfeuerwehrwartes. Seit 2018 hat er das Amt fest inne. Er ist zuständig für nahezu 300 Jugendliche, die sich in den Bambini und Jugendfeuerwehren tummeln. Mit der Übernahme der stellvertretenden Wehrführung seiner Wehreinheit Otterbach im Jahr 2011 zeigte Peter Szombach auch seine Bereitschaft, Führungsverantwortung zu übernehmen.

Für seine ehrenamtliche Tätigkeit im Feuerwehrwesen hat Peter Szombach bereits viele Ehrungen der Verbandsgemeinde, des Landkreises und des Landes Rheinland-Pfalz erhalten. Speziell zu nennen sind der Sächsische Fluthelferorden 2003 und die Fluthilfemedaille Ahrtal 2021.