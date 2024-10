Mit 16 Jahren trat er in die Jugendfeuerwehr ein, 1989 wurde er zum Feuerwehranwärter, zwei Jahre später zum Feuerwehrmann ernannt. Für seinen langen Einsatz im Dienste der Gemeinschaft hat Norbert Hemmer nun das Goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen mit Urkunde des Landes Rheinland Pfalz erhalten.

Es wurde ihm bei Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau am Samstag verliehen. Die Ehrung übernahm die Erste Beigeordnete des Landkreises, Gudrun Heß-Schmidt. Sie wies auf die vielen Ehrungen hin, die Norbert Hemmer bereits erhalten hat. Seine Beförderungen vom Feuerwehrmann bis zum Oberbrandmeister fielen in die Jahre 1991, 1993, 1996 und 2021. Seine Ausbildungsstationen fügen sich in diese Zeiten mit ein. Zu nennen sind unter anderem Sprechfunker, Truppführer, Gruppenführer, Zugführer, Kettensägeführer, Endanwenderschulung Digi-Funk und Multiplikator für technische Hilfeleistungen. Innerhalb des Katastrophenschutzes unterstützt er als Katastrophenschutz-Kreisausbilder die Maschinisten-Lehrgänge. 2020 übernahm Hemmer kommissarisch die stellvertretende Wehrführung seiner Wehreinheit in Martinshöhe und wurde 2021 zum stellvertretenden Wehrführer bestellt. „Die heutige Ehrung mit dem Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen gibt der Verbandsgemeinde, dem Landkreis und dem Land Rheinland-Pfalz die Möglichkeit, Norbert Hemmer, aber auch seiner unterstützenden Familie, unseren Dank und die damit verbundene Wertschätzung für seine Verdienste auszusprechen“, sagte Heß-Schmidt.