Mit dem Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Rheinland-Pfalz zeichnete Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt beim Feuerwehr-Ehrenabend der Verbandsgemeinde (VG) Weilerbach gleich vier Feuerwehrmänner aus.

Brandmeister Benno Müller und Brandmeister Karlheinz Weisbach, beide Angehörige der Wehreinheit Kollweiler, erhielten das Goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen mit Eichenkranz für 45 Jahre, Oberbrandmeister Michael Laufer von der Wehreinheit Reichenbach-Steegen und Oberbrandmeister Michael Decker von der Wehreinheit Weilerbach, wurden für 35 Jahre Dienst mit dem Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen ausgezeichnet.

Benno Müller war zunächst in Quirnbach Feuerwehrangehöriger, kam 2012 nach Kollweiler und trat dort in die Wehr ein. 2013 wurde er zum Gruppenführer bestellt. Karlheinz Weisbach ist von Anfang an bei der Wehreinheit Kollweiler. Seit 2001 ist er Gruppenführer. Für seine Unterstützung beim Oderhochwasser in Döbeln wurde er mit dem Fluthelferorden ausgezeichnet. Michael Decker wurde 2019 zum Gruppenführer in der Wehreinheit Weilerbach bestellt. Darüber hinaus ist er Ausbilder für Hub-Rettungsfahrzeuge, Drehleitermaschinist sowie Einweiser und Prüfer für den Feuerwehrführerschein. Michael Laufer ist Oberbrandmeister in der Wehreinheit Reichenbach-Steegen und seit 2005 Gruppenführer. Als stellvertretender Wehrführer von 2005 bis 2006 und als Wehrführer von 2006 bis 2013 übernahm er Verantwortung für die Wehreinheit.

Viele weitere Auszeichnungen

Auch die VG Weilerbach ehrte zahlreiche Mitglieder der Feuerwehr. Für 40 Jahre Dienst in der Feuerwehr Kollweiler überreichte Bürgermeister Ralf Schwarm die Ehrennadel der VG in Gold an Rudolf Bardens. Die Ehrennadeln der VG in Silber für 30 Jahre erhielten Michael Schneider und Stefan Trinkaus (beide Feuerwehr Weilerbach). Mit der Bronzenen Ehrennadel für 20 Jahre wurden Tim Braunschweig (Rodenbach) und Jürgen Romahn (Weilerbach) ausgezeichnet. Das Silberne Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes für 25 Jahre Dienst überreichte Schwarm an Christian Tokarczyk (Weilerbach). Das Bronzenen Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes für 15 Jahre Dienst bekamen Axel Braunbach (Kollweiler), Fabienne Blügel (Reichenbach-Steegen), Fabian Leisengang (Rodenbach) und Daniel Schulz (Weilerbach).