Mit dem Goldenen Feuerwehrehrenzeichen des Landes Rheinland-Pfalz wurden Thomas Drebinski und Klaus Marhofer ausgezeichnet. Die Ehrenzeichen in Gold werden für 45 Jahre Feuerwehrdienst verliehen.

„Zusammen 90 Jahre haben Sie der Feuerwehr gegeben; Zeit, die Sie nicht mit Ihren Familien verbracht haben, Zeit, die Sie nicht für Hobbys oder Urlaube genutzt haben: Sie haben ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, aber auch uns, den politischen Verantwortungsträgern, ein uns allen überaus wichtiges und kostbares Gut, nämlich Ihre Zeit im Ehrenamt Feuerwehr, zur Verfügung gestellt“, sagte Erste Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt bei der Verleihung. Auch den Familien gebühre großer Dank.

Thomas Drebinski (61) lebt in Buchholz (Bruchmühlbach-Miesau). Er trat 1975 in die Feuerwehr Hauptstuhl ein und wurde 2002 zum Hauptbrandmeister ernannt. 2007 wechselte er nach Bruchmühlbach. In Koblenz ließ er sich weiterbilden bis zum Lehrgang Leiter der Feuerwehr. Er war bis Jahresende 2020 verantwortlich für die Alarm- und Einsatzplanung und unterstützte den Katastrophenschutz des Landkreises. Drebinski ist Träger des Deutschen Feuerwehr Ehrenkreuzes in Gold.

Klaus Marhofer (62) aus Martinshöhe trat 1975 in die Feuerwehr ein, durchlief viele Ausbildungsgänge und wurde 1987 zum Oberbrandmeister ernannt. Nach zwanzig Jahren als stellvertretender Wehrleiter ließ er sich zum Jahresende 2020 von seinen Aufgaben auf eigenen Wunsch entpflichten. Marhofer absolvierte viele Lehrgänge – darunter beispielsweise Flugzeugsicherheit, patientengerechte Unfallrettung, Schulklassenbetreuer sowie Einsatzleitung für Kommunen und Führungslehrgänge.