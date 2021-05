Ich mag dieses „C“-Wort nicht mehr hören. Genug ist genug. Nicht nur, dass es meinen beruflichen und privaten Kosmos unablässig durchdringt, auch hat es mich Verzicht gelehrt. Per se ist das ja nicht negativ, aber Leichtigkeit und Spontaneität auf unbestimmte Zeit adieu zu sagen, ist ein Donnerschlag mit Nachhall.

Überhaupt beschleicht mich zunehmend dieses ungute Gefühl des Fremdbestimmtseins. Etwas, von dem ich dachte, dass ich es seit meiner Teenagerzeit hinter mir gelassen hätte. „Punkt 22 Uhr bist Du zuhause!“, höre ich den strengen Ton meiner Eltern, wenn ich meine Clique abends treffen wollte. Heute ist die Situation kaum anders. Bei der Uhrzeit ist es geblieben und verspäte ich mich, droht mir zumindest eine Standpauke.

Ich finde ja, da darf man auch mal die Mundwinkel fallen lassen, wenn’s einem gerade danach ist. „Alles Schlechte hat auch eine gute Seite“ und „Jede Krise birgt eine Chance“ – solche abgedroschenen, vor erhellender Weisheit triefenden Schlaumeier- und Besserwissersprüche verbanne ich aus meinem Gehirn. Aber was nur dieser gefühlt allumfassenden Misere entgegensetzen?

Neulich stand ich in der Küche und schnippelte Endiviensalat. Dass Knoblauch ins Dressing muss, ist für mich ein unumstößlicher Fakt. Voller Vorfreude greife ich also zur Knolle, überlege nur einen ganz kurzen Moment und gebe meinem inneren Drang nach: Statt der einen Zehe schäle ich gleich drei. „Warum auch noch bei Knoblauch darben?“, schießt es mir in den Sinn. Schließlich haben sich ja Corona und Verzicht verbrüdert, da kann ich doch wenigstens hier ordentlich zulangen.

Bis dato habe ich mich aus Rücksicht auf meine Mitmenschen (fast) immer gezügelt, wenn’s um meine heißgeliebte Knolle ging. Jetzt aber habe ich beschlossen, diesem Virus eine lange Nase zu machen. Natürlich nicht im Wortsinn, sonst würde die FFP2-Maske ja nicht mehr passen. Aber genau dieses unerlässliche Pandemie-Accessoire erweist sich als äußerst nützlich, bildet es doch die Aerosolbarriere zwischen mir und meinem Gegenüber – und darauf baue ich jetzt einfach mal, wenn ich das nächste Mal in der tollen Knolle schwelge. Übrigens: Bis jetzt hat sich noch niemand bei mir beschwert.