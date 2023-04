Das Unternehmen PFALZconnect GmbH sei bereit, Glasfaserkabel bis zum Hausanschluss zu verlegen, berichtet Ortsbürgermeister Ero Zinßmeister (FWG) auf Anfrage.

Voraussetzung für einen kostenfreien Ausbau für die Bürger sei allerdings eine Anschlussquote von mindestens 30 Prozent. Große Unruhe habe es im Rat aufgrund der Information der Firma gegeben, dass im Zuge der Verlegearbeiten die neue Ortsdurchfahrt wegen erforderlicher Querungen mehrfach geöffnet werden müsse. Zunächst sei von 15 Aufbrüchen die Rede gewesen, drei seien aber mindestens nötig. In der erregten Aussprache unter den Ratsmitgliedern sei sogar in einem Fall die Auffassung vertreten worden, dass der Ausbau wegen der Begleiterscheinungen und überhaupt unnötig sei. Entscheidend für die Ausbauentscheidung sei nach den Worten des Ortschefs aber nun die Frage, ob eine Anschlussquote von 30 Prozent unter den Bürgern in Untersulzbach erreichbar sei. Dafür würde nun der Versuch gemacht, die Meinung der Einwohner zum Ausbau einzuholen.