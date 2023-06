Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Großeinsatz des Technischen Hilfswerks am Wochenende in Bann: Ein Unbekannter hat eine größere Menge Giftstoff in das Kanalnetz der Gemeinde eingebracht und damit die örtliche Kläranlage lahmgelegt. Um was für Stoffe es sich handelt, wird derzeit untersucht. Peter Degenhardt, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, bittet um Hinweise auf den Verursacher.

„Ich gehe davon aus, dass es sich nicht um einen ,terroristischen Anschlag’ auf die Kläranlage handelt, sondern vermute, dass ein Einwohner der Gemeinde Anfang vergangener