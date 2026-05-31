Auf dem Friedhof in Steegen soll ein Bereich zum Ruhewald werden. Was sich die Wählergruppe Wolf davon verspricht.

Nach dem Wunsch der Wählergruppe (WG) Wolf soll auf dem Steegener Friedhof in der Ortsgemeinde Reichenbach-Steegen ein Ruhewald entstehen. Laut der WG steigt die Nachfrage nach naturbelassenen und pflegefreien Begräbnisstätten seit Jahren kontinuierlich an. Ein entsprechendes Angebot innerhalb der Ortsgemeinde würde es Bürgern ermöglichen, dies wohnortnah in Anspruch zu nehmen, heißt es im Antrag der Wählergruppe.

Mit dem Anlegen eines Ruhewaldes würde die Kommune auf veränderte gesellschaftliche Bedürfnisse reagieren und stärke zugleich die Attraktivität sowie die Wirtschaftlichkeit des Friedhofes. Bei naturnah konzipierten Waldurnengräbern werde auf individuelle Grabgestaltung verzichtet. Dies führe zu einem geringen Pflege- und Unterhaltungsaufwand im Vergleich zu klassischen Gräbern.

Verwaltung soll die Voraussetzungen prüfen

Die behutsame Entwicklung eines naturnahen Areals fördere außerdem die Biodiversität und stärke den ökologischen Charakter des Friedhofs, führte die Wählergruppe weiter an. Da sich die für den Ruhewald vorgesehene Fläche innerhalb des Friedhofsgeländes befände, geht die WG davon aus, dass kein bauplanungsrechtliches Verfahren im Außenbereich erforderlich sei.

Dem Antrag wurde vom Gemeinderat grundsätzlich zugestimmt. In einem ersten Schritt sollen nun von der Verwaltung die Voraussetzungen geprüft werden, um Baumbestattungen zu ermöglichen. Auch die zu erwartenden Kosten müssen kalkuliert werden. Der Gemeinderat beschloss zudem, ein Konzept zu erstellen, das insbesondere die Belegungsdichte, Ruhefristen, Kennzeichnung, Pflege und Verkehrssicherung sowie eine Gebührenkalkulation umfasst. Ein Entwurf zur Änderung der Friedhofssatzung soll dem Rat vorgelegt werden.