Die Gemeinde beabsichtigt die Ausweisung eines Gewerbegebietes angrenzend an die bereits bestehende, gewerblich genutzte Fläche am nordöstlichen Ortseingang. Um die dafür notwendige Erschließungsstraße ging es in der Sitzung des Ortsgemeinderates am Mittwoch.

Die Ratsmitglieder hätten über zwei Varianten der Erschließungsstraße zu entscheiden gehabt, teilt Ortsbürgermeister Ralph Simbgen (CDU) auf Anfrage mit. Der Gemeinderat habe bereits im Januar 2019 den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Falkenstein“ gefasst, erläuterte er. Vom Planungsbüro sei nun die Erschließungsmöglichkeit entweder durch eine Stich- oder eine Ringstraße vorgestellt worden. Für Letztere habe der Rat einstimmig votiert. Dabei sei lediglich eine Zufahrtsstraße für den Schwerverkehr geeignet. Die andere solle in Zukunft eher als Fußweg genutzt oder im Notfall für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge vorbehalten bleiben. Die Zufahrt werde durch Poller beschränkt.