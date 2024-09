Zum „Gewerbe- und Kult(o)urtag“ lädt der Gewerbering Bruchmühlbach-Miesau für Sonntag, 8. September, von 11 bis 18 Uhr ein. An fünf Stationen in der Verbandsgemeinde präsentieren sich Gewerbetreibende zusammen mit Künstlern, (Kunst-)Handwerkern und Kulturschaffenden.

Der „Gewerbe- und Kult(o)urtag“ findet seit 2016 im zweijährigen Turnus statt. An den einzelnen Stationen präsentieren sich ganz unterschiedliche Bereiche. So hat beispielsweise das Staubsauger-Museum geöffnet, der Musikverein Bruchmühlbach präsentiert dort seine Bilderausstellung anlässlich des Vereinsjubiläums. Der Kräutergarten von Kräuter & Co. ist geöffnet. Besucher können die Vielfalt heimischer Heil-, Würz- und Wildkräuter bestaunen, zudem gibt es einen Barfußpfad.

Am Werner-Odenwald-Platz findet die Abschlussveranstaltung der Aktion Stadtradeln statt, der Ramsteiner Fahrradladen präsentiert E-Bikes. Kunsthandwerker bieten ihre Werke zum Verkauf an. An der Grundschule Bruchmühlbach wartet ein Bücherflohmarkt des Medienzentrums auf die Gäste, für die Kleinen steht eine Hüpfburg bereit. Außerdem findet in der Schulturnhalle Bruchmühlbach ein Konzert der „ToNados“ statt. In Martinshöhe werden Führungen am historischen Dreiseitenhof „Filbe“ angeboten.

An allen Stationen ist fürs leibliche Wohl gesorgt, von Flammkuchen bis Waffeln ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei. Der Musikverein und das Duo „Mums at work“ unterhalten die Besucher musikalisch. Besondere Attraktion ist ein Oldtimerbus, der die Gäste kostenlos zwischen den Stationen Miesau, Vogelbach und Bruchmühlbach hin und her transportiert.