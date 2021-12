Der Ortsgemeinderat Enkenbach-Alsenborn hatte in seiner vergangenen Sitzung für die Zukunft die Betreuung von Kindern aus Neuhemsbach abgelehnt. Auf Anfrage teilte Neuhemsbachs Ortsbürgermeisterin Silke Brunck (SPD) nun mit, dass sie mit der Kreisverwaltung Gespräche führen werde über die Möglichkeiten der Einrichtung provisorischer Kita-Plätze im Neuhemsbacher Bürgerhaus.

Seit Jahren sei es übliche Praxis gewesen, dass die Kleinen aus Neuhemsbach in den Einrichtungen der Ortsgemeinde Enkenbach-Alsenborn mitbetreut werden, hatte Enkenbah-Alsenborns Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel (CDU) dazu erklärt. Doch die Entwicklung in beiden Kommunen setze dieser Praxis nun Grenzen. Auf seinen Vorschlag hin hatte der Rat in Enkenbach-Alsenborn den Kollegen in Neuhemsbach einstimmig empfohlen, den Bau einer eigenen Kita ins Auge zu fassen.

Da die Realisierung einer eigenen Kindertagesstätte in Neuhemsbach sicherlich Jahre in Anspruch nehmen werde, müssen nach den Worten der Ortschefin nun die Möglichkeiten zur Einrichtung provisorischer Betreuungsplätze vor Ort im Bürgerhaus mit den Verantwortlichen der Kreisverwaltung geprüft werden.

Noch im Rat

Die Neuhemsbacher Schlosskirche wird ab jetzt ganzjährig beleuchtet. Die Stromkosten trägt die Gemeinde.