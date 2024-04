Das 150. Jubiläum des Männergesangvereins Steinwenden-Weltersbach feierten mehr als 100 Steinwendener am Samstagabend in der protestantischen Kirche Steinwenden mit einem Konzertabend. Nach der Begrüßung durch Pfarrer Bernhard Schäfer eröffnete der Männergesangverein den bunten Melodienreigen unter der Leitung von Werner Lill, der schon seit 55 Jahren als Dirigent beim Jubiläumsverein fungiert. Im Anschluss daran brachten die Kolping Singers unter der Leitung von Sabine Huber, der Protestantische Kirchenchor und eine Flötengruppe mit Judith Schäfer als Dirigentin, der Männerchor Obermohr, ein Instrumentaltrio mit Werner Lill, Winfried Stoffel und Hans Brehmer sowie zum Abschluss noch einmal der MGV Steinwenden-Weltersbach eine Mischung aus Melodien unterschiedlichster Epochen und Stilrichtungen – was schließlich auch verdienten Beifall fand.