Es passiert immer wieder: Freilaufende, unkontrollierte Hunde sind im Wald und auf Wiesen unterwegs. Der Ruf von Frauchen oder Herrchen verhallt im Nichts, wenn denn die Besitzer überhaupt noch in Sichtweite sind. So manches Wildtier kostet das sein Leben.

„Hunde, die nicht hören, dürfen auf keinen Fall von der Leine gelassen werden“, sagt der Otterberger Forstamtsleiter aus unschönem Anlass – mit Nachdruck. Am vergangenen Sonntag musste Revierförster Mathias Golditz in einem Hausgarten am Drehenthalerhof ein Rehkitz von seinen Qualen erlösen. Das Tier hatte sich offensichtlich bereits über längere Zeit mit einer schweren Fleischwunde gequält. Nach der Einschätzung des Försters geht die Verletzung auf einen Hunderiss zurück. „100 Prozent kann ich dies aber nicht feststellen“, so Golditz, der auf weitere Meldungen und eigene Sichtungen in den vergangenen Wochen verweist. Unter anderem sei ein Mischlingshund hetzend hinter einem Reh gesehen worden, ein Husky hinter einem Frischling und ein Hund sei an einer Schafweide gesichtet worden. Dort musste anschließend ein verletztes Schaf erlöst werden.

Wie ist die Gesetzeslage?

In Rheinland-Pfalz gibt es für Hunde im Wald zwar keinen generellen Leinenzwang. Hundebesitzer dürfen ihre Tiere dennoch nur dann frei laufen lassen, wenn der Hund jederzeit kontrollierbar und im Einwirkungsbereich seines Menschen bleibt.

„Jagdhunde sind in der Regel durch Signalhalsbänder und/oder Signalwesten als solche erkennbar und dürfen dann auch Wildschweine und Rehe jagen, aber nicht hetzen“, verweist Förster Golditz auf einen entscheidenden Unterschied.

Besitzer, deren Hund unkontrolliert Tiere hetzt oder gar reißt, begehen eine Ordnungswidrigkeit nach dem Landesjagdgesetz. Im Wiederholungsfall kann es sich sogar um eine Straftat handeln, die nach Strafgesetzbuch (§ 292 Jagdwilderei) mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren geahndet werden kann. Werden Wildtiere durch Hunde verletzt oder gar getötet, ergibt sich daraus außerdem eine Schadensersatzpflicht für den Hundebesitzer gegenüber dem Jagdpächter.

Appell an Hundebesitzer

Die Rechtslage ist laut Forstamtsleiter Markus Gatti demnach eindeutig. Aber: „Wir bekommen es normalerweise nicht mit, wenn ein Hund ein Reh hetzt“, appelliert Gatti an die Einsicht aller Hundebesitzer, ihr Tier doch bei sich zu behalten. Auch, wenn solche Fälle wie jetzt am Drehenthalerhof geschehen, nicht die Regel sind, brauche das Wild gerade jetzt im Winter seine Energie, um die kalte Jahreszeit zu überstehen.