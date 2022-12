Gerhard Paulus war ein engagierter Macher, der sich mit Verve für die Belange der Landstuhler Geschäftswelt eingesetzt hat. Auch hat er den örtlichen Skiclub gegründet und stand ihm 25 Jahre lang vor. An Heiligabend ist er im Alter von 70 Jahren gestorben.

„Gerhard Paulus hat vieles vorangetrieben und vorangebracht“, beschreibt Oliver Krauß von der Fördergemeinschaft Sickingenstadt (FÖG) den Mann, der zweimal an der Spitze des Vereines stand. „Er hat viel Zeit investiert, sich eingesetzt und aktiv gestritten. Auch wenn es mal etwas ruppiger zuging, am Ende wurde immer gelacht“, zeichnet er das Bild eines durchaus streitbaren Mannes mit vielen Ideen.

Initiator und Gründungsvater

Von 1986 bis 1990 und von 2008 bis 2010 führte Paulus die FÖG an. In seine Amtszeit fiel die Erstauflage des Stadtfests 1987, das er laut Krauß zu dem gemacht habe, was es heute ist. Auch war er einer der Mitbegründer des Mondscheinmarktes, zu dem die FÖG erstmals 2008 einlud. Auf seine Initiative hin taten sich der Landstuhler Gewerbeverein und der Ramsteiner Werbekreis von 2009 an zusammen, um anstelle von zwei Messen eine gemeinsame zu veranstalten.

Paulus gehörte 1996 zu den Gründungsvätern des Landstuhler Skiclubs. Nach über 25 Jahren legte er im April aus Alters- und Gesundheitsgründen dieses Amt nieder. Er habe großen Wert auf Skikurse gelegt, die er auch selbst geleitet habe, berichtet sein Nachfolger Jochen Malinowski. Paulus sei ein Anpacker und ein humorvoller Mensch mit Charakter gewesen.

Paulus betrieb einige Jahre lang ein Bekleidungsgeschäft in Landstuhl, später war er bis zu seinem Ruhestand als Immobilienmakler tätig. Zu Grabe getragen wird er am 20. Januar, 13 Uhr, im Landstuhler Ruheforst.