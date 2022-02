Der heute 55-jährige Gerald Klamer, in Niedersachsen geboren, war 25 Jahre lang als Forstbeamter tätig, lange Zeit davon in Hessen. Als Revierleiter und Naturschutzplaner hat er den Wald intensiv kennengelernt. Die drei Dürrejahre 2018, 2019 und 2020, die er als einschneidend für die Wälder erlebt hat, gaben den Anstoß für sein Projekt „Waldbegeisterung“. Es führte den leidenschaftlichen Wanderer 6000 Kilometer zu Fuß durch die Wälder in Deutschland. Bewusst wollte er dabei nicht nur auf negative Dinge hinweisen, sondern anhand von Beispielen zeigen, wie der Wald fit für die Zukunft gemacht werden kann. Bevor er am 26. Februar 2021 in Marburg aufbrach, kündigte er seine Forststelle, löste seine Wohnung und seinen Hausstand auf und verkaufte sein Auto. Über acht Monate dauerte seine Wanderung, fast immer übernachtete er im Wald. Lediglich um zu duschen und seine elektronischen Geräte aufzuladen, suchte er etwa alle zehn Tage eine feste Unterkunft auf. Seine Erfahrungen hat er in einem Online-Blog festgehalten, im Sommer erscheint zudem ein Buch über die Wanderung.