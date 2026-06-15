Der Ortsgemeinderat Erzenhausen hat sich in seiner jüngsten Sitzung für eine größere Kita in Schwedelbach ausgesprochen.

Die Situation in der Kita Schwedelbach war bereits mehrfach Thema im Gemeinderat. Die Gemeinde Erzenhausen ist Mitglied im Kita-Zweckverband Schwedelbach – die Kinder aus Erzenhausen besuchen die dortige Einrichtung. Nach Vorgaben der Landes- und Kreisjugendämter muss die Anzahl der Betreuungsplätze erweitert werden. In diesem Zusammenhang sollen zusätzliche Sanitär-, Mitarbeiter- und Lagerräume entstehen.

Die Zweckverbandsversammlung hatte sich im April erneut mit dem Thema befasst und beschlossen, das Bestandsgebäude in Schwedelbach für rund 450.000 Euro zu sanieren und für knapp 2,5 Millionen Euro zu erweitern. Dieser Entscheidung schloss sich nun der Gemeinderat Erzenhausen an; auch Schwedelbach hat bereits zugestimmt.

Kollweiler muss noch zustimmen

Wie Erzenhausens Ortsbürgermeister Andreas Jahnke der RHEINPFALZ sagte, müssen alle drei dem Zweckverband angehörigen Gemeinden – auch Kollweiler – der Maßnahme zustimmen. Er wies darauf hin, dass die tatsächlichen Kosten aufgrund wirtschaftlicher Unwägbarkeiten bis zur Ausführung, etwa durch Preissteigerungen, die Schätzung übersteigen könnten.

Auch dem Beschluss der Zweckverbandsversammlung, die Verwaltung mit der Ausschreibung der Planungsleistungen zu beauftragen, muss der Gemeinderat aus Kollweiler noch zustimmen.