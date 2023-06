Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die 24 Fledermauskästen sollten ursprünglich direkt nach der Rodung des Burgbergs in Frankenstein im Herbst aufgehängt werden. Wegen Corona musste dies verschoben werden. Am Samstag nun konnte das Projekt der Geocacher, in Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde, jetzt umgesetzt werden.

„Ich brauche eine Leiter, einen Leiterhalter und einen Hammer!“, ruft eine Geocacherin im Hof der Burg Frankenstein den Umstehenden zu. „Hammer ham mer!“, antwortet ein Helfer