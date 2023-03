Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Breitbandversorgung heißt das Zauberwort derzeit in vielen Gemeinderatssitzungen. So informierten am Dienstag die Stadt- und Gemeindewerke den Rat in Niedermohr, um für den Ausbau zu werben. Bereits vor einigen Tagen hatte die Deutsche Glasfaser Holding GmbH das geplante Projekt dem Rat vorgestellt. Jetzt ist der Gemeinderat am Zug, für welchen Anbieter er sich entscheidet.

Georg Leydecker, Geschäftsführer der Werke, stellte das örtliche Unternehmen vor und machte deutlich, dass die Gemeindewerke bereits eine große Akzeptanz in der Gemeinde besitzen.