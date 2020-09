Die Sickingen-Burg Nanstein wird am Sonntag, 4. Oktober, das Ziel der diesjährigen Bännjer Gemeindewanderung sein. Gästeführer und Kenner der Landstuhler Burg-, Stadt- und Kirchengeschichte Ulli Heist referiert dabei ,,Rund um die Burg – weit über 500 Jahre Burg-Geschichte und Informationen zu Franz-von-Sickingen“.

Außerhalb der alten Gemäuer auf dem Plateau oberhalb des Burgbergs gibt es viele Geheimnisse, die Ulli Heist an diesem Tage preisgeben wird. Überraschungsgäste aus längst vergangenen Zeiten werden die Wandergruppe entsprechend uralter Tradition an der „Alten Feste“ in Empfang nehmen. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der gemeindeeigenen Grillhütte am Sportgelände des SV Bann, wo ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen. An die Witterung angepasste Kleidung, festes Schuhwerk, und etwas Rucksackverpflegung wird empfohlen. Unterwegs wird eine Verpflegungsstelle eingerichtet sein. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Erlös aus Spenden und finanziellen Zuwendungen soll einer gemeinnützigen Einrichtung im Dorf zugutekommen. Die Teilnehmer müssen einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen. Aus organisatorischen Gründen wird unter der E-Mail rroschel@gmx.de um eine Anmeldung gebeten.