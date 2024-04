Die CDU-Liste für die Wahl des Gemeinderats Hauptstuhl wird von Fabian Fuchs angeführt. Einen Bürgermeisterkandidaten der CDU wird es nicht geben, sagt Ortsverbandsvorsitzender Detlef Bäsell.

Dabei hätte der Neu-Hauptstuhler Nader Samadi Tehrani für eine Kandidatur unter der Fahne der CDU bereitgestanden. „Samadi Tehrani hat sich aber nicht im Vorfeld der Mitgliederversammlung beworben, sondern er wurde uns in der Versammlung selbst präsentiert“, so Bäsell. An diesem Abend sei er überhaupt erst in die CDU eingetreten. „Wir haben ihm vorgeschlagen, dass er erst mal eine Wahlperiode im Rat mitmachen und auf einem der hinteren Plätze der CDU-Liste kandidieren solle. Als er dies ablehnte, habe ich ihm meinen Listenplatz drei angeboten. Doch auch diesen Kompromiss hat er abgelehnt: Er wollte auf Platz eins, mit dem Argument, dass er als Ortsbürgermeister kandidieren wollte.“ Für eine Kandidatur Samadi Tehranis habe es in geheimer Wahl aber keine Mehrheit gegeben, berichtet Bäsell. Ist die CDU im Ort gespalten? „Ja, das kann man so sagen“, meint Bäsell.

Derzeit hat die CDU im Hauptstuhler Rat sechs Sitze. Daneben gibt es nur noch die SPD mit zehn Mandaten. Von den bisherigen CDU-Ratsmitgliedern treten fast alle wieder an. Auf den Plätzen eins bis acht gibt es Doppelnennungen.

CDU-Liste

1./2. Fabian Fuchs, 3./4 Christopher Fuchs, 5./6. Detlef Bäsell, 7./8. Konrad Kloss, 9. Ulrike Drebinski, 10. Tanja Abel-Theis, 11. Albert Oster, 12. Otto Fuchs, 13. Kathrin Bäsell, 14. Natascha Messing, 15. Gudrun Fuchs, 16. René Theis, 17. Petra Bäsell