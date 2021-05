Einstimmig hat der Gemeinderat Rodenbach Aufträge für den Straßen- und Bürgersteigausbau und die Straßenbeleuchtung vergeben.

„Die Straßenbauarbeiten für die Felsenstraße, Baumschulstraße und sowie Almen wurden zusammen mit den Arbeiten des Kanalwerks und Wasserwerks der Verbandsgemeinde Weilerbach ausgeschrieben“, teilte Ortsbürgermeister Ralf Schwarm (SPD) in der Videokonferenz am Freitag mit. Die Gesamtkosten beliefen sich laut Angebot der günstigsten Bieterin auf 689.572 Euro, so Schwarm. Die Gemeinde habe davon für ihren Bereich 455.882 Euro zu zahlen.

Nachdem der Ortsbürgermeister die Differenz zum Zweitbieter von rund 70.000 Euro und zum Drittbieter von 118.000 Euro bekanntgab, fand Götz Gießrigl (CDU) die Unterschiede zu hoch. Er vermute Dumpingpreise. Sabine Seidel (CDU) hatte Bedenken, ob die Firma die Arbeiten überhaupt ausführen könne. „Ist das geprüft“, fragte sie. Günter Prokein (SPD) sah dies nicht so, er gehe davon aus, dass die Verwaltung alles geprüft habe. Markus Schick von der CDU bestätigte der Firma, dass sie auf guten Füßen stehe. Ernst Müller (SPD), der auch Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde ist, sagte, die Firma sei jetzt in der Baubranche tätig, früher habe sie Forst- und Gleisarbeiten verrichtet.

Ebenfalls für diese drei Straßen wurde einstimmig der Auftrag für die Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen vergeben. Die Pfalzwerke Otterbach hatte die Arbeiten für die Straßen mit 21.128 Euro angeboten. Rüdiger König (FDP) störte, dass nur von einer Firma ein Angebot angefordert worden sei. Schwarm erläuterte, dass die Pfalzwerke die Straßenbeleuchtung im Ort warten würden. Dies spreche dafür, die Arbeiten an die Pfalzwerke zu vergeben. König zeigte sich damit nicht zufrieden. Er forderte, dass in regelmäßigen Abständen Vergleichsangebote eingeholt werden.