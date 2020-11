Zu einer außergewöhnlichen Sitzung des Gemeinderats Kindsbach hatte Ortsbürgermeister Knut Böhlke (SPD) letzte Woche eingeladen. Bei einer sogenannten Sitzung im Umlaufverfahren mit Stimmabgabe konnten die Ratsmitglieder von zu Hause aus abstimmen. Also keine Sitzung im herkömmlichen Sinne.

Wie der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, Peter Degenhardt (CDU) erläuterte, sei dies ein Zweistufenverfahren. Im ersten Schritt müssen alle Ratsmitglieder zustimmen, dass die anstehende Ratssitzung in dieser Form durchgeführt wird. Das sei in Kindsbach geschehen.

Als zweiter Schritt sei dann die eigentliche „Sitzung“ zu sehen. Die Beratungsunterlagen wurden den Ratsmitgliedern wie bei den herkömmlichen Sitzungen zugesandt. Weitere Informationen konnten die Mandatsträger bei der Verwaltung oder beim Ortsbürgermeister einholen. Der Termin der Stimmabgabe war auf vergangenen Mittwoch festgesetzt worden.

Bis dahin konnten die Mitglieder erklären, ob sie den jeweiligen Tagesordnungspunkt zustimmen oder dagegen sind oder sich enthalten. Der Weg der Mitteilung war offen, eine Stimmabgabe per E-Mail, telefonisch oder schriftlich war laut Degenhardt möglich. Die bei der Verwaltung eingegangenen Meldungen wurden gesammelt und das Abstimmungsergebnis festgestellt.

Vertrag für geplanten Recyclinghof angenommen

So wurde dem Abschluss eines städtebaulichen Vertrags als Grundlage für das weitere Vorgehen zum geplanten Recyclinghof Kindsbach im Industriegebiet zugestimmt. Böhlke sagte der RHEINPFALZ, dass für die dauerhafte und rechtskonforme Ansiedlung des Recyclinghofs in der Industriestraße in Kindsbach die Änderung des Bebauungsplans notwendig sei. Der Sachverhalt sei bereits mehrfach in den Gremien thematisiert worden. Der Gemeinderat hatte sich schon grundsätzlich dafür ausgesprochen. Grundlage und Voraussetzung für die Durchführung des notwendigen Bauleitplanverfahrens im Interesse privater Vorhabenträger sei stets der Abschluss eines sogenannten städtebaulichen Vertrags, mit dem die gegenseitigen Rechte und Pflichten geregelt werden.

Zu einem weiteren Punkt brauchten die Ratsmitglieder ihr Votum nicht abzugeben: Eine Eilentscheidung des Ortsbürgermeisters wurde lediglich den Ratsmitgliedern bekanntgegeben. Darin wurde erklärt, dass der partielle Austausch der Bord- und Rinnenanlage im Bereich Marktstraße, dem Hirtenpfad und der Schulstraße im Zuge der Kabelverlegungen der Pfalzwerke vorgenommen wird.