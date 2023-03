STEINWENDEN. Gleich zwei Jahresrechnungen hatte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend festzustellen. Für das Jahr 2018, wo die Ergebnisrechnung mit einem Verlust von 27.655 Euro abschließt. Die Finanzrechnung zeigt dagegen ein Plus von 132.053 Euro auf. Auch in 2019 konnte die Ergebnisrechnung nicht ausgeglichen werden. Hier wurde ein Minus von 50.202 Euro festgestellt. Die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen schließen hingegen mit einem Gewinn von 132.053 Euro ab. Beiden Jahresabschlüsse wurde einstimmig zugestimmt und die Entlastung erteilt. Den außer- und überplanmäßigen Aufwendungen in den beiden Prüfungsjahren wurde ebenfalls zugestimmt. Hierzu erläuterte Ortsbürgermeister Matthias Huber (CDU) dass hauptsächlich durch die gestiegenen Einnahmen in der Gewerbesteuer diese Beschlüsse erforderlich wurden. Die Gemeinde musste dadurch mehr Umlagen an Kreis- und Verbandsgemeinde zahlen als im Haushaltsplan veranschlagt wurde.