Neue Benutzungs- und Gebührenordnungen für die Freizeitanlage „Grillplatz Himmelreich“ und für die gemeindeeigenen Gebäude hat der Ortsgemeinderat von Otterbach in seiner jüngsten Sitzung verabschiedet. Die gute Nachricht: Gebührenerhöhungen sind damit nicht verbunden, sagt Ortsbürgermeister Stefan Kölbel (SPD).

Die jährliche Öffnungszeit der Freizeitanlage beginnt künftig am 1. April statt Anfang Mai. Angepasst wurden auch die Regelungen der Nutzung für die Bürgerhäuser in Otterbach und Sambach, wobei das Bestehende lediglich aktualisiert wurde. Zum Jahreswechsel wird es eine Änderung bei der Umsatzsteuerpflicht geben. Darunter fallen dann auch öffentliche Einrichtungen wie Bürgerhäuser mit ihren Betriebseinrichtungen wie Küchen. Otterbach strebe derzeit dennoch keine Erhöhung der Nutzungsgebühren an, teilte Kölbel mit.

Otterbach hat der Kooperationsvereinbarung zum Förderprojekt „Pendlerradtour Bachbahn“ zugestimmt. Die Strecke wird auf 13 Kilometern von Weilerbach bis Kaiserslautern führen. In dieser Vereinbarung wird hauptsächlich die Zusammenarbeit der beteiligten Kommunen und die Kostenaufteilung geregelt. Weitere Vertragspartner sind die Stadt Kaiserslautern, die Verbandsgemeinde Weilerbach und die Ortsgemeinden Rodenbach und Weilerbach.

Die Kommune ist auf der Suche nach einem Standort für die Übergangs-Kita. Sie ist nötig, da zusätzliche Plätze gefordert werden. Zwei Standorte haben sich herauskristallisiert, die noch einer detaillierten Prüfung zu unterziehen sind. Einig waren sich die Ratsmitglieder, dass ein Arbeitskreis gebildet wird, der sich mit der Fertigstellung in einer Modulbauweise befassen soll.

Denkbar ist, dass die beiden Kitas künftig mit Strom aus eigens betriebenen Fotovoltaikanlagen versorgt werden. Die evangelische Einrichtung befindet sich in einem Gebäude, das der Ortsgemeinde Otterbach gehört. Die Kommune ist damit einverstanden, dass die Kirchengemeinde auf eigene Kosten eine entsprechende Anlage installieren lässt. Durch die Einspeisung von Solarstrom verringern sich letztlich für die Ortsgemeinde die anteiligen Kosten an dieser Einrichtung.

Das Dach des Mehrgenerationenhauses ist zum Aufbau einer Fotovoltaikanlage ebenfalls geeignet, über welche die katholische Kita mit Strom versorgt werden könnte. Für die Umsetzung gibt es verschiedene Möglichkeiten, so die Ratsmitglieder. Darunter ein Betreibermodell, wie es seit rund 14 Jahren von der Verbandsgemeinde mit der WVE in Kaiserslautern praktiziert wird. Bevor weitere Beratungen erfolgen, wird zunächst das Gespräch mit der Kirchenverwaltung gesucht.