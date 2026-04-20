Die Gemeinde Kollweiler will neue Bauplätze ausweisen. Der Gemeinderat hat beschlossen, eine etwa 0,55 Hektar große Fläche als Bebauungsplan auszuweisen.

Bislang ist das Gelände südlich des Ortsrands landwirtschaftlich genutzt. Erschlossen werden die künftigen Grundstücke durch Verlängerungen der drei bestehenden Stichstraßen „Hochrain“. Nach Angaben des Planers können dort bis zu zehn Wohnbaugrundstücke entstehen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird im Norden durch die Wohnbebauung der Straße „Hochrain“ mit den zugehörigen Privatgärten, im Osten durch einen Wirtschaftsweg, im Süden durch unbebaute Freiflächen und im Westen durch einen Feldweg (Fußweg) mit Gehölzstrukturen begrenzt.

Der Aufstellungsbeschluss fiel im Gemeinderat einstimmig. Zugleich beantragt die Gemeinde, dass die Verbandsgemeinde Weilerbach die Fläche im Flächennutzungsplan in einem Parallelverfahren anpasst. Die Kosten für die FNP-Änderung übernimmt die Ortsgemeinde Kollweiler.